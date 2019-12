Saarlastel on põhjust uhke olla – meie arendaja, Tuule Gruppi kuuluv Compakt Kinnisvara on saanud valmis järjekordse suure objekti ja seekord päris pealinna külje all. Tegemist on kogukonnakeskusega, mille eesmärk on pakkuda mitmekülgseid teenuseid, kaupu ja vaba aja veetmise võimalusi. Üsnagi kummaline, et Rae vallas asuv ja üle 5000 elanikule koduks olev Peetri alevik pidi seni ilma taolise keskuseta läbi ajama.