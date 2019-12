Vana hea Kuressaare elab ja uueneb. Üha vähemaks jääb üksildasi hooneid, mida sageli ka kolemajadeks kutsutakse. Pigemini on need koleinimesed, kes pole suutnud oma valdustele uut elu anda. Kolemajade kõrval on meil veel hulk hooneid, mis vääriksid uut võimalust, ja hulk vabu krunte, mis õhkavad uute majade järele.