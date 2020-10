JUHTKIRI ⟩ Kõvad kivid, kohtuveski ja puudega laps

Asjasse süvenemata võib ju mõelda: mis see mõni trepiaste last süles kanda siis ära ei ole! Elab ju pere esimesel korrusel. Ilmselt räägiks niimoodi arvajad teist juttu, kui aina suuremaks kasvavat last ja tema käru ise päevast päeva ja aastast aastasse tassima peaksid. Lapse tõstmine ja kandmine ei piirdu ju ainult trepil liikumisega.

Raha lifti paigaldamiseks saaks riiklikust toetusfondist raske ja sügava puudega lastele. Kõik vajalik oleks justkui olemas, ent seni on lift jäänud ema jaoks üksnes unistuseks. Kaja Lausi sõnul on asjade venimises süüdi kiuslikud naabrid ja ükskõiksed vallaametnikud.

Kümmekonna korteriga maja pole just suur. Ometi võib ka siis, kui naabreid vähe, tekkida erimeelsusi ja konflikte, mille osalised kuidagi kokkuleppele ei jõua. Kui igaüks on kange oma õigusi ja seisukohti kaitsma, pole lootustki, et kõvad kivid head jahu jahvataks. Isegi kui nende õiguste kaitsmiseks on ette võetud kohtutee.