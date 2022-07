OMA KODU ⟩ Kertu ja Margus Saksa suvekodu näitab kätte pillirookaabuga vanamees

Pere kõige armsam koht on eriliselt suure luugiga kaev päris ukse ees. "Öeldakse küll, et veesoone peal ei ole hea olla. Aga meil on vastupidi. Siin on nii tore istuda. Isegi koer magab siin." Ja vesi pidi olema jube hea. Majas hetkel vett sees ei ole ja seepärast on kaevul lisaks emotsionaalsele ka suur praktiline tähtsus. Perepildile jäid peretütar Maia Liina, Margus, Kertu ja loomulikult Aleksander, kes muidu polevat üldsegi fotogeeniline.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl