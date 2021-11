SportID kasutamise eelised Eestis

Stebby nimi sai SportID-le välja mõeldud koostöös Newly marketingifirmaga ning selle aluseks on ingliskeelne väljend step-by-step, mis tähendab, et muutused ei toimu üleöö ning areng on seotud samm sammu haaval edasi liikumisega. Kuigi nimemuutus toimus kooskõlas brändi väljanägemisega, jäid teenused ja ülesehitus siiski samaks.

Sportimine aitab parandada firma töötajate üldist tervist ning selleks kasutavad seda platvormi ka suured Eesti ettevõtted, kes soovivad oma töötajatesse panustada. Valikus ei ole küll ninja- või võitluskunstidele keskenduvaid spordipakkumisi, kuid muud trennivõimalused on olemas.

Millised on Stebby kasutamise eelised Eestis?

Igale inimesele just talle sobiv spordiala

Kuna Eesti on oma pindalalt väike, siis tunduvad erinevad sihtkohad vaid kiviviske kaugusel asuvat. Tallinnast Pärnusse turniirile sõitmine on täiesti tavapärane ning mida pikem distants, seda eredamad on ka mälestused ja õhin. Stebby äppi kaudu on igaühel võimalik valida endale sobiv spordiala ja toetus. Koostööpartnereid on sadu ja teenusepakkujaid tuhandeid.

Kvartal või aasta

Eestlased on pika plaani rahvas ning kui juttu tuleb oma töötajate toetamisest pikas perspektiivis, haaravad eestlased just sellest pakkumisest. Aasta jooksul saab pikemalt garanteerida oma töötajate heaolu ning kindlasti kaasneb sellega ka rahaline võit.

Pime aeg

Tavaliselt motiveerib inimest treenima just ilus ilm, kuid kui Eestis saabub sügis, läheb päike varakult looja ning treenida või sportida saab vaid nädalavahetusel. SportID rakenduse abil on igaühel võimalik leida talle sobiv sisespordiala, kus saab end proovile panna.

Tervise hooletusse jätmine võib põhjustada pikemaajalisi haigusi ning ka immuunsüsteem on nõrgem kui aktiivsetel inimestel. Eestis kaasneb kevade ja sügise tulekuga kõrge haigestumise näitaja, mille üldiseks põhjustajaks on gripiviirus. Gripiviirusega nakatuvad kergesti just need inimesed, kelle kehaline aktiivsus on keskmisest madalam ja toitumine ühekülgne. Parima tervise edendamiseks tuleb regulaarselt trenni teha ning nii saab unustada ka haiguslehed. Töötajaskond on kindlasti tervem, nende stressitaluvus tõuseb (teadlased on tõestanud, et sportimine võimaldab töötajal paremini toime tulla ka tööstressiga).

Kui eestlased hakkavad SportID-rakendust üha efektiivsemalt kasutama, saab juurutada ka töötajate parema elustiili korraldamist ning suurendada nende õnnetunnet. Töötaja on alati valmis paremate saavutuste nimel tegema muudatusi oma režiimis ning kui aeg edasi liigub, saab sellest ka uus normaalsus.