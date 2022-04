Saaremaa Lihatööstuse tooted osalevad Oma Maitse Lemmik 2022 konkursil

Saaremaa külmsuitsu veiseliha on iga pidulaua ehe. Toode kannab Eesti Tunnustatud Toidu ehk Pääsukese märki ning on valitud 2017. aastal Tallinna toidumessil parimaks üllatustooteks.

Linnulihatoodete nõudlus turul järjest kasvab ja Saaremaa Lihatööstus on tarbija soovidele vastu tulles toonud lettidele mitmeid linnulihatooteid. Üks neist on mahlane örnsuitsu kanafilee, mis on suurepärane kasutamiseks salatites, pastas, võileival ja suupistelaual. Sobib hästi nii rannahooajaks valmistujatele kui ka fitnessiga tegelejatele, kuna on väherasvane ja sisaldab palju valku.