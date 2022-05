Ideaalsed abielusõrmused

Alusta varakult

Paljud paarid teevad selle vea, et alustavad sõrmuse otsimisega liiga hilja. Nad unustavad, et sõrmuste õigetesse suurustesse seadmine võtab aega. See tekitab omakorda stressi.

Arvesta, et mõõtude võtmine ning sõrmuse õigesse suurusesse seadmine võib võtta 3-4 nädalat. Täpne aeg, mis sellele kulub, oleneb abielusõrmuse stiilist ja tootjast. Selleks, et sa ei jääks ajahätta, on mõistlik kõiki pulmadega seotud toimetusi alustada pigem varem kui hiljem.

Pane paika eelarve

Mõtle enne ostlema minekut välja summa, mida oled valmis sõrmusele kulutada. See aitab kokku hoida aega ning teeb otsustamise lihtsamaks. Üldjuhul soovitatakse, et sõrmuse maksumus võiks olla 3 kuni 5 protsenti sinu pulmade eelarvest. Abielusõrmuse hind sõltub nii materjalist, kividest, tootjast kui ka sõrmuse stiilist.

Võta arvesse oma elustiili

Kuigi see võib tunduda ilmselge, unustavad paljud paarid, et abielusõrmused peaksid sobima nende eluolu- ja stiiliga. Ära unusta, et hakkad sõrmust kandma iga päev ning seega on oluline, et sul seda kandes ka mugav oleks.

Sõrmus ei peaks mitte ainult hea välja nägema, vaid ka praktiline olema. Näiteks, kui elad väga aktiivset elu ja käid palju matkamas või seiklemas, võib suur sõrmus kriimustada saada. Kui puutud igapäevaselt kokku keemiaga, peab sõrmus olema tehtud materjalist, mis kemikaalidele vastu peaks.

Vali sobiv materjal

Tänapäeval leiab abielusõrmuseid väga erinevatest materjalidest. Stiili arvesse võttes oleks hea, kui pruudi ja peigmehe sõrmused oleksid tehtud samast materjalist, isegi kui sõrmuste stiilid erinevad.

Samas on tänapäeval populaarne ka erinevatest materjalidest tehtud sõrmused. See rõhutab inimeste individuaalsust. Näiteks meeldib paljudele naistele roosikuld ning meestele tihti hoopis hõbe või plaatinum.