Ilmar Torn oli ja on kahtlemata üks kuulsamaid, tuntumaid ja tunnustatumaid Saaremaal sündinud kunstnikke. Teda mäletatakse ja tema loomingut armastatakse, juba neljandat korda sai teoks temanimeline kunstikonkurss noortele, et kunstiarmastus saarel kestaks ja kasvaks. Tema kena, loomingut ja loomingulisust täis kodu on Kuressaares tänu pere hoolele kenasti alles. Tänavast eemal, peagi õitevahus õunapuude vahel, ei hakka see möödujale kohe silmagi. Pole ühtegi silti, mis kuulsa kunstniku kodule viitaks. Kes teab, see teab...