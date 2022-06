“Ma pean nüüd ütlema selle klassikalise lause: natuke vara tulite,” lausub Saaremaa Puukooli üks asutajaist Rain Arro pikema sissejuhatuse asemel. Koos Marko Toomerega 2016. (mõnedel andmetel isegi 2014.) aastal idanema lükatud ideest on tänaseks saanud Eesti ainus ja Põhja-Euroopa suurim just pojengidele ja lõikelilledele spetsialiseerunud puukool. Vara tähendab aga seda, et see kõige suurem õiteilu jääb kuhugi paari nädala kaugusele. Nädal enne ja nädal pärast jaani.