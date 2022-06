OMA KODU ⟩ Nooruse tänava koduaias leidub 25 erinevat sorti rododendroneid

VASTASTIKUNE SÜMPAATIA: Vaevalt oskas Anne aastaid tagasi esimest rodoistikut soetades aimata, et sellest kujuneb aastatepikkune hobi ja armastus. Ja kui vohavaid põõsaid vaadata, siis tundub, et see tunne on vastastikune.

Foto: Maanus Masing / Saarte Hääl