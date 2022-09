Saare maakonna Kauni Kodu konkursile meelitati Muhu Rinsi küla Arusaadu pererahvast osalema aastaid. Aga Riina ja Urmas Hopp ütlesid ikka ära. Väidetavasti oli lugu selles, et aed oli nagu valmis, aga maja ise tahtis veel kõpitsemist. Nüüd on siis kõik enam-vähem joone peale saadud ja külalisi võeti sel suvel vastu nii avatud aedade päeval kui ka Muhu kohvikutepäeval ning osaleti ka Kauni Kodu konkursil. See viimane läks nii edukalt, et Arusaadu tunnistati üheks kolmest laureaadist ning Mustvee kultuurimajas toimunud tänuüritusel sai pererahvas koos president Alar Karise sooja käepigistusega uhke tunnusmärgi.