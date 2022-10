"Arvatakse, et Põitse ja Külasema ümbrus on sobinud elupaigaks juba kiviaja asukatele. Nimelt kolmest Muhust leitud nn venekirveste kultuuri kivikirvest pärineb üks Külasemast ja teine Põitsest. Peale selle on siitkandist leitud tulekivilaaste ja kvartsikilde, mis samuti arvatakse kiviaegsele asustusele viitavat," – nii kirjutab Ülo Rehepapp "Muhumaas".