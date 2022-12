... on tuhast tõusnud. Kui nii poeetiliselt alustada. Läinud pühapäeval käisme taas Kuivastus, et vaadata, kuidas Mari ja Urmas Viigi kodu taastamine edeneb. Oma Kodu on nagu ehitusjärelevalve. Aasta tagasi olime siin ja on lausa uskumatu, kui palju on selle aastaga ära tehtud. Soolaleivapeoga läheb, tõsi küll, veel natuke aega, aga mõned toad on juba valmis ja mõned kohe-kohe valmis saamas.