Kui meenutada Oma Kodu ajalugu, siis võib üles lugeda hulganisti kordi, kus lugu on jäänud tegemata seepärast, et pererahval on just plaanis remondiga alustada või on see remont parasjagu pooleli või siis ei ole veel päriselt lõppenud. Mõned liistud on veel panemata... Kulla kodulised, need liistud jäävadki sageli panemata!