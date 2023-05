Joogivee puhastamise mure aitavad lahendada veefiltrid

Mõlema puhul on tegemist otsevooluga pöördosmoosi filtritega. See tähendab, et puhastatud joogivesi ei kogune mitte kogumispaaki, vaid puhastusprotsess toimub vahetult spetsiaalse joogiveekraani avamisel. Otsevoolu eeliseks võrreldes kogumispaagiga on parem ruumi mahutatavus (kogumispaak on üsna kobakas). Samuti saab tarbija otsevoolu puhul vahetult puhastatud värske ja jaheda vee. Tegu on uue põlvkonna seadmetega, millel otsevool on piisavalt kiire (vastavalt 1,6 ja 1,3 liitrit/minutis). Kahe seadme erinevus seisneb selles, et Taanis toodetud Lätt on ekslusiivsema disaini ning filtrite vahetusest märku andva nutikraaniga.