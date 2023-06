OMA KODU ⟩ Lii Mägi: nüüd ei tahaks küll enam korteris olla!

“Tööpõld on lai,” on Lii ise ka nõus. “Selles suhtes on natukene mure ka, et ei lähe ju ise enam nooremaks. Nüüd oli ka selline aeg, et igasugu reisid, tähtis tiitel ja sellega seotud toimetused… ja ongi praegu pooled asjad tegemata, lilled on istutamata, oad maha tegemata, aga ei, kus nad ikka jäävad.” Küll saavad needki tööd tehtud.