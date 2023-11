Lidl söuab Saaremaale ning ootab sind oma tiimi!

Enne tööle asumist läbivad nii poetöötajad kui juhid põhjaliku väljaõppe. Iga päev võid arvestada, et poe juhtkond on kogu vahetuse vältel töötajate kõrval. Meie põhimõte on juhtida läbi eeskuju – tiim on ühtne ja meeskonnatöö on kõige alus. Üks põhjustest, miks inimestele meeldib meie juures töötada, on suurepärased kolleegid ja juhid, kes on igas olukorras toeks.