OMA KODU Jan Drozdovski kodu kordonis

Enamik vähemasti minuealisi ja vanemaid meesterahvaid võib oma ühe eluperioodi koduna nimetada kasarmut. Kellel kestis see poolteist, kellel kaks, kellel kolm aastat. Just nõndapikk oli omal ajal kohustuslik (Nõukogude) armeeteenistus. Kes ja kui palju sellest sunnitud kodust ka kodu leidis või leida tahtis, sõltub ilmselt nii inimesest kui ka kasarmust. Oma Kodu leidis inimese, kes on oma kodu rajanud Liiküla endisesse piirivalvekordonisse, mitte küll kasarmusse, vaid vanasse ohvitseridemajja, aga põhimõtteliselt teeb see ühe ja sama välja.

S​ünnipärane mandrimaa mees Jan Drozdovski on Saare Pargi nimelise teemapargi ja muuseumikompleksi omanik ja juht. Ja ainus püsielanik. Jan on ajaloohuviline ja -entusiast. Ta on lõpetanud Tallinna reaalkooli ning seejärel magistratuuri University College Londonis politoloogia erialal, kus õppis põhjalikumalt Ida-Euroopa ja Venemaa lähiajalugu. See seletab ilmselt nii mõndagi, huvi lähiajaloo vastu igal juhul. Ja kui uskuda – ja miks mitte? – tõsiasja, et Liiküla kordonit võib pidada kõige rikkalikuma ja rikkumatuna säilinud piirivalvekompleksiks terves Ida-Euroopas, siis ongi tulemus igati ootuspärane. Õige inimene leidis õige koha. Koht jõudis ära oodata oma inimese.

Foto: Urmet Raun / Saarte Hääl

“Ma olen tänaseks siin tegutsenud neli aastat, millest kaks ja pool aastat olen aktiivselt ehitanud ja hooneid korda teinud. Kui ma pärast ülikooliõpinguid Suurbritannias Eestisse tagasi tulin, oli vabariigi valitsus tellinud ajaloolastelt mahuka uuringu, saamaks teada, millised militaarbaasid on meil veel alles, et siis seda pärandit kaardistada ja analüüsida. Ajaloolased sõitsid mööda Eestimaad ringi ja käisid erinevates sõjaväebaasides. Selle kohta on internetis olemas andmebaas ja seal oli info ka Liiküla kordoni kohta. Lihtsalt hobi korras sõitsin ka mina ringi ja vaatasin neid baase. Ühel päeval sattusin siia.

TAASTATUD KAEVIKULIINIS saab huviline tulistada airsofti relvaga automaatseid sihtmärke. Foto: Urmet Raun / Saarte Hääl