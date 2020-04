Ühele paigale või majale võib ajaloos olla antud mitu eluülesannet. Nii on juhtunud ka Tõlluste mõisaga. On ta olnud nii kodu kui ka kool, siis jälle kodu ja hetkel tööpaik. Ju siis on selles kohas midagi, mis tõmbab ligi, eri ajastutel erinevaid inimesi, kuid kõik nad on sellesse paika kiindunud ja jätnud siia oma jälje.