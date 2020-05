"Metsa all ja mere ääres" olevat selle elamise kohta öelnud Seitsme Tuule Aia peremees, arhitekt ja aiandusasjatundja Sulev Vahtra. Ja tõsi ta on – lummav merevaade kaob silmapiiri taha, suurte tammedega metsa piirjooned jätavad mulje kaugest ja eraldatud paigast. See on Anne Kana ja Aivar Sarki Sassi talu Toomalõuka külas.