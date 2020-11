"See on päris eriline ja äge! me tulime siia 2004," arvutab Ea Velsvebel Greenwood ajalugu meenutades. "Mais sai 16 aastat täis. Meil on nii lihtne seda ajaarvamist pidada – Eesti Euroopa Liitu minemine ja meie Saaremaale tulemine olid just ühel ajal."