Just sedamoodi küsinud Orissaare rahvamaja juhatajalt Anu Viljastelt mõni aasta tagasi tema hea kolleeg Pastende (asula Lätis Talsi piirkonnas – T. K.) kultuurimaja juhataja Lätimaalt. Ja polnud selles küsimises grammigi irooniat või teadmatust. Otse vastupidi, olles Anul külas käinud, teadis ta täpselt, et Orinõmme Ärma-Toomal on pisikese küla jagu hooneid, millest vanima ehitusaastat saab hakata kirjutama numbritega 1 ja 7.