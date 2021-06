Mitte ei mõista, kui inimestel on juba kodune koht suvepealinnas Pärnus, mida siis veel vaja on? Milleks tulla siia, mere taha? Rassida üks väsimakippuv talukompleks esinduslikuks ja samas õdusaks koduks? Vastused on lihtsamad, kui arvata oskan.

Teiseks. Pille on Kurisool käinud peaaegu et sünnist saati. "Isa Mati Kirst on pärit Laimjalast, aga see on minu emapoolse vanaisa Aleksei Kurise sünnitalu," räägib Pille. "Mõlemad võtsid mandrilt naise ja lõid sinna oma kodu. Vanatädid Olga ja Juulia elasid siin oma elu lõpuni. Talu läks pärandusena minu vanematele ja nemad kinkisid selle mulle.