"Saime vana hea sõbra Jaan Õunapuuga Ülenurmel näitusel kokku," meenutab Avarmaa Tagaranna avastamise ajalugu. "Istusime seal kiviaia serva peal ja tema ütleb: "Kuule, tulge mulle Saaremaale külla!" Tulime. Prits Liblik oli ka veel kaasas. Vaatasime Jaani rõdult merd ja juhuslikult tuli jutuks, et siin külas müüakse ühte kinnistut. Prits ütleb: "Oo, ma tean küll, see on tuntud kunstniku Hugo Miti elukaaslane Marje Särme, kes maja müüb." Hugo oli siis juba surnud. Sõitsime õhtul Kuressaarde, aga järgmine päev võtsime tordi ja šampuse kaasa, tulime siia tagasi. Me ei rääkinud midagi, et meil oleks selle maja vastu huvi või midagi... Prits võttis meid vastu. Miti elukaaslane ja tema ema toimetasid sel ajal siin. Lasin silmadega üle majade ja ütlesin endale: SEE ON SEE KOHT! Ei rääkinud ühtegi sõna... Hakkasime koju sõitma ja siin väraval Prits ütles pererahvale, et tal on ostja olemas. Meie ei leppinud isegi hinnas kokku, nemad leppisid. Ja oligi tehtud! Nii me saimegi siia." 4. oktoobril 20 aastat tagasi.