TEGELIKULT ON KA UUS HOONE HOOPISKI VANA PALKMAJA, millele oskusliku ümberehituse käigus sai nn Narva plokkidest uus vorm laotud. “Eks ta oli juba nii otsas, et köögi pool olid lael titsid all. Muidu kukub sisse. Palk oli jumala mäda, valgus paistis seintest läbi. Mis nõu aitab? Mõtlesin, et ei hakka palgist uut tegema. Lappisin siis seinhaaval plokkidest uued. Pidi ikka julgus olema! Ma käisin ju tööl. Katus seisis titside peal, merepoolne külg oli puhta lage, oleks siis ikka torm tulnud... Oleks läind see maja!” FOTO: Tõnis Kipper / Saarte Hääl