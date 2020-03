oma kodu ⟩ Tehnika kevadeks korda!

Maarjus Kupits. FOTO: Erakogu

Kui palju sõltub tehnika kevadine hooldus sellest, mis me sügisel tegime?

Oleneb sellest, kuidas masin sügisel seisma jäi. Kui ta korralikult töötas, pole hullu, aga kui mootori töö polnud õige, kisub ikka remondi poole.

Kas kevadhoolduse võin teha ise või toon teie kätte?

Kes tahab, tunneb huvi ja masinatest natukenegi taipab, võib kevadhoolduse täitsa ise kodus ära teha. Kuid inimesed jätavad osad asjad üle vaatamata või arvavad, et see pole nii oluline. Meie vaatame kõiki asju teise pilguga ja teame, kus on nõrgad kohad. Mõnigi ütleb, et lihtsam on masin meile tuua kui ise teha.

Mida tuleb kevadel teha niiduki, mida trimmeri ja mida saega?

Kevadhooldus ei olegi päris õige termin. Tegelikult tuleks hooldus ära teha sügisel, pärast viimast niitmist, eriti niidumasinate puhul. Supilusika pesed ju ka puhtaks pärast söömist, mitte siis, kui järgmine kord suppi teed.

MURUNIIDUK tuleb kõigepealt puhtaks teha, kindlasti vahetada mootoriõli. Uus õli panna mootorisse mõõdu - kas mõõtevarda või ava taseme - järgi. Kontrollida süüteküünalt: kui küünal on must ja tahmane, tuleb see vahetada, puhast ja korralikku süüteküünalt vahetama ei pea. Kui õhufiltris on paberelement, tuleb see vahetada. Poroloonfiltrit saab ka pesta, kas bensiini või vee ja seebiga. Kui pesete filtrit veega, peab see tagasi pannes olema täiesti kuiv. Poroloonfiltrit peab ka natuke õliga kokku määrima. Poroloonfiltrit ei tohi lõigata õhemaks (mõnel võib ju tulla mõte näiteks seda sodist osa ära lõigata). Muidugi tuleb pealt ära võtta ka starteri kaas, et veenduda, ega sinna alla pole sattunud sodi ja rohtu, mis segab mootori jahutamist. Siis kontrollida ka starteri nööri - see ei tohi narmendada.

Niidumasina tera peab ka teritama. Seda saab teha vaid siis, kui tera alt ära võtta. Kui tera on kõver, sellel on kulumisaugud, tükid eemaldunud või kui pole lihtsalt midagi teritada, siis tuleks selle asemel paigaldada uus. Teritades tuleb tera ka tasakaalustada, kui jätate selle tegemata, võib hiljem probleeme tekkida. Muidugi tuleb vaadata, et masina detailid oleksid korralikult kinnitatud. Kevadel tuleb paaki valada ka värske bensiin. Kui masin korralikult ei tööta, tuleb viga kõigepealt kindlaks teha.

MURUTRAKTORI puhul tuleb üle kontrollida ka rihmad, rihmapoolid ja vaadata üle, kuidas rihmad jooksevad. Kontrollida ka rõhku rehvides: rehve ei ole mõtet ka üleliia kõvaks pumbata. Kontrollida üle lõiketera pukid - kas need on kinni ja ega laagrites ole lõtku.

MURUTRIMMERI või rohulõikuriga on natuke lihtsam. Kõigepealt tuleb masin puhastada, siis teha puhtaks õhufilter või see uue vastu vahetada. Kontrollida süüteküünalt, vajadusel vahetada. Kui masin on reduktoriga, tuleb kontrollida, et reduktoris oleks määret (tavaliselt tuleb seda ka natuke juurde panna, muidugi oleneb kõik masina töökoormusest).

Kevadel käivitades tuleb paaki panna värske bensiin (kui kasutada tavalist autobensiini), kahetaktilistel ja osal neljataktilistel masinatel muidugi õli ja bensiini segu. Kui kasutada erilist kahe- ja neljataktilistele bensiini (eeldades, et see on värskem kui viis aastat) võib muidu tõrkuv masin minna tööle.

MOOTORSAE hooldus on praktiliselt sama, mis trimmeril. Sael tuleb teritada kett ja kontrollida keti juhtlatt, millel tuleb eemaldada kulunud servad. Lahti tuleb võtta ka starteri kaas, et puhastada õhusuunajad ja jahutusribid.

Mida teevad inimesed reeglina valesti?