Paralleelselt kutsusime endid üles andma neil fännidel, kes saaksid ja tahaksid kingituste kättetoimetamisel maakondades appi karata, sest teadagi on jõulupühade eel meie müügiesindajatel rapsimist niigi palju.

Saaremaa Lihatööstuse büroojuht-turundusassistent Kersti: „Me tõesti ei osanud oodata sellist abipakkujate hulka – neid oli sadades ja see teeb südame soojaks, olge te kõik tänatud appi hakkamast!“

Kingitud praadide missioon on tänaseks edukalt lõpule viidud ja me uurisime meie vabatahtlike päkapikkude käest, kui hooliv paistab Eestimaa aastal 2021 nende pilgu läbi.

Hiiumaa päkapikk Agur:

„Ma sõnastaks nii, et valdav enamus meie armsatest rahvuskaaslastelt siiski võtab juurde nii majanduslikus mõttes kui mõistuses, inimesed saavad targemaks ja mõistavad, et tegelikult ka on meie ühiskond just nii terve ja tugev, kui on tema kõige nõrgemad lülid. Seda on näha ja tunda, et märkamist on rohkem ja eriti rõõmustav on, et üha rohkem leidub ka neid, kes saavad aru, et neilt ei oodatagi kõigi aitamist. See pole kellelegi, sealhulgas riigile jõukohane, aga kui igaüks meist panustab kasvõi piskuga, saavad ka kõige suuremad asjad tehtud.“

Pärnu päkapikk Reelika:

„Võib-olla on asi meid ümbritsevas ja pidevalt kasvavas infoväljas, kus lisaks lämmatavale mürale on siiski ka kasulikku ja tõeliselt tänuväärne on, et info levib tänapäeval kiirelt, sealhulgas ka abivajajate kohta ja saab appi karata juba siis, kui piltlikult öeldes tukid veel suitsevad. Mis omakorda jõuab ju infovälja ning ehk julgustab kõiki küsima siis abi, kui seda tõesti vaja on.“

Otepää päkapikk Kristel:

„Inimeste elujärje paranedes on kindlasti kasvanud ja näha on, et kasvab veel, kes püüavad ka teisi aidata. Võib-olla keskmisest informeeritumana (Kristel on lastekaitse vanemspetsialist) julgen ma kinnitada, et Eesti pered on üldjoontes ka ise väga tublid, sest elu lihtsalt on õpetanud ise hakkama saama. Ja kuna tõepoolest kipub olema nii, et väga tihti ei tihka abi küsidagi need, kellel seda õigus saada oleks, siis on iga selline algatus äärmiselt teretulnud ja tõeliseks jõulurõõmuks see, et selliseid siiralt panustada soovivaid inimesi ning ettevõtteid tuleb aina juurde.“

Ida-Viru päkapikk Erko:

„Mõniteist aastat tagasi seisin ma oma kohvriga Londonis Heathrow lennujaama ees ja tänu võhivõõrale inimesele ja tema juhatustele leidsin kohe taskukohase öömaja ja kõik sujus. Oluline on küsida ja võtta vastu abi siis, kui sa seda vajad ja mitte vähem tähtis ei ole valmisoleks aidata alati, kui saad. Karmal on ükskõik, kas sa temasse usud või ei – see lihtsalt töötab.“

Viljandi päkapikk Kertu:

„Ma olen ise pidanud keset Lääne-Virumaad katkise rehviga auto kõrval käe püsti ajama, sest kuigi ma enam-vähem kujutan ette, kuidas ratta vahetamine käib, oli mul parasjagu jalg kipisis, mis selle soorituse edukuse äärmiselt küsitavaks muutis. Esimesena tuli Venemaa numbriga auto, mis pidas ka kohe kinni, katkise rehviga ratas käis siuhh alt ja varuratas säuhh asemele. Headus on piirideülene.“

Järvamaa päkapikk Katrin:

„Mina võin kasvõi oma näitel kinnitada, et olgugi käimas olevad ajad kaugel sellest, mida me normaalseks nimeta võime, on meie ikkagi elujärg valdavalt niipalju paranenud, et jääb mahti märgata neid, kellel ehk nii hästi ei lähe ja õnneks on tekkinud ka võimalusi aidata. Ma olen lähedalt näinud, mismoodi hätta sattunud inimene võib hapras olekus oma muredega üksi jääda ja keegi ei tohiks häbeneda abi pakkumast ja samamoodi tuleks heast südamest tulnu alati tänuga vastu võtta.“